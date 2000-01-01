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Премьер должен объяснить, почему он до сих пор министр связи | Фото: Амос Бен Гершом, GPO31.01 20:14   MIGnews.com

Премьер должен объяснить, почему он до сих пор министр связи

Вечером 31 января Верховный суд справедливости вынес постановление ("цав аль тнай"), обязывающее премьер-министра Биньямина Нетаниягу и\или юридического советника правительства Авихая Мандельблита дать до 20 февраля ответ, каким образом и почему премьер-министр может занимать одновременно также посты министра связи и министра иностранных дел, не вступая при этом в конфликт интересов.

Затем судьи БАГАЦа вынесут окончательный вердикт по данному делу.

Лидер парламентской оппозиции, председатель Сионистского лагеря Ицхак Герцог, по иску которого было вынесено решение БАГАЦа, сказал: "Важное решение Верховного суда. Снова обращаюсь к премьер-министру Нетаниягу с требованием самому уйти в отставку с поста министра связи и назначить другого министра на этот пост, тем самым, предотвратив продолжение явного конфликта интересов, в котором он находится, сохраняя за собой портфель министра связи".

Пресс-релиз фракции "Сионистский лагерь"
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