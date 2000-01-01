31.01 20:03 MIGnews.com

Президент Евросовета назвал Дональда Трампа угрозой ЕС

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Заявления администрации нового президента США Дональда Трампа являются составной частью внешней угрозы Евросоюзу. Такое президент Европейского совета Дональд Туск сделал в сегодняшнем обращении к лидерам стран Евросоюза.Помимо Трампа, Туск перечислил и другие угрозы ЕС. Его заявление было опубликовано на сайте Евросовета в преддверии саммита ЕС, запланированного на 3 февраля в мальтийской Валлетте."Напористый Китай, особенно на море, агрессивная политика РФ по отношению к Украине и другим ее соседям, войны, террор и анархия на Ближнем Востоке и в Африке, где радикальный ислам играет главную роль, а также тревожные заявления новой американской администрации – все это делает наше будущее весьма непредсказуемым", - гласит текст документа.Он отметил, что "перемена в Вашингтоне ставит Европейский Союз в сложное положение" и ставит под сомнение "последние 70 лет американской внешней политики". Но Дональд Туск призвал лидеров стран Евросоюза не сдаваться перед теми, кто намерен ослабить или привести к аннулированию трансатлантических связей.