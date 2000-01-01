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Израиль посетит министр туризма Турции 31.01 19:08   MIGnews.com

Министр туризма Турции впервые за 6 лет посетит Израиль

Турецкий министр культуры и туризма Наби Авджи посетит Израиль в рамках оттепели в турецко-израильских отношениях. Визит, запланированный на следующей неделе, станет первым за шесть лет – после рейда ЦАХАЛа на судно "Мави Мармара" в 2010 году.

Как говорится в сообщении агентства "Анадолу", визит состоится 7-8 февраля, а его цель – "создание диалога между двумя государствами".

Министр Авджи планирует встретиться со своим израильским коллегой, главой Минтуризма Яривом Левиным, израильскими экспертами в туристической области, а также принять участие в ряде культурных мероприятий.

В частности, турецкий министр посетит открытие фотовыставки на тему турецко-израильских отношений, мечеть Аль-Акса, могилу Ясира Арафата и примет участие в открытии выставки исторических фотографий Иерусалима.
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