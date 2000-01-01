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Закон о легализации форпостов одобрен к последнему чтению 31.01 18:16   MIGnews.com

Закон о легализации форпостов одобрен к последнему чтению

Большинством голосов парламентская комиссия по делам Кнессета утвердила Закон о легализации форпостов – при семи проголосовавших против девять членов комиссии поддержали законопроект. Окончательное голосование по нему в Кнессета состоится на пленарном заседании в понедельник.

Заместитель председателя комиссии Шули Муаллем-Рафаэли ("Еврейский дом") сказала: "Я категорически отвергаю все разговоры о краже и воровстве. Это попытка переписать Тору и еврейский мир. Земля Израиля принадлежит народу Израиля, и мы никогда не говорили иначе. Опять и опять мы повторяем, что правое правительство будет проводить программу правых и руководить страной по-правому".

На обсуждении законопроекта она заявила его противникам, что национальные партии были избраны в Кнессет не для того, чтобы "содействовать тому, во что верят "Мерец", "Сионистский лагерь", "Еш Атид" или "Арабский список".

"Закон о форпостах – это обязательство правого правительства о нормализации еврейских общин в Иудее и Самарии, спустя 50 лет после величайшего чуда, произошедшего во время Шестидневной войны. Мы будем это делать и, с Божьей помощью, у нас все получится. Сегодня Земля Израиля и Государство Израиль одержали великую победу", - добавила она.
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