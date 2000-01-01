01.02 04:34 MIGnews.com

РФ: Нидерланды специально затягивают расследования МН17

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Международная комиссия по изучению причин крушения самолета малазийского Boeing-777 (рейс MH17; потерпел крушение на юго-востоке Украины) умышленно затягивает сроки расследования, вводя общественность в заблуждение. Об этом заявил замглавы Росавиации Олег Сторчевой."Мы уже неоднократно говорили о преднамеренном затягивании сроков расследования при работе технической комиссии и доводили до сведения общественности, что затягивание таких сроков – это желание голландской комиссии преднамеренно ввести в заблуждение общественность", – приводит слова Сторчевого Федеральное агентство новостей.По словам представителя Росавиации, полученные от России данные, которые голландские специалисты, по их словам, так и не смогли расшифровать, были переданы еще три месяца назад.Отметим, накануне, 30 января, в голландской прокуратуре заявили о том, что Нидерланды в рамках расследования катастрофы малайзийского Boeing в небе над Донбассом направят в Россию новый запрос для получения данных с радаров. 29 января австрийская газета Standard сообщила, что голландские эксперты не смогли расшифровать предоставленные Россией данные без дополнительных сведений.Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший по курсу Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит на востоке Украины 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли. Из них – 192 подданных Нидерландов (один имел и гражданство США), 44 гражданина Малайзии, среди которых 15 членов экипажа, 27 граждан Австралии, 12 – Индонезии, 10 – Великобритании (один имел и гражданство ЮАР), четверо немцев и четверо бельгийцев, трое филиппинцев, один гражданин Канады и один – Новой Зеландии.С целью расследования 7 августа 2014 года была создана международная совместная следственная группа, в состав которой входят прокуроры и представители других правоохранительных органов Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии, а также представители Евроюста.В сентябре 2016 года были обнародованы промежуточные итоги расследования международной следственной группы под руководством голландских специалистов, согласно которым воздушный борт был сбит зенитным комплексом "Бук", который доставили на территорию Украины из России, а затем увезли обратно. Территория, с которой был произведен выстрел, как отмечают следователи, в тот момент контролировалась ополчением.Москва раскритиковала расследование, назвала его политизированным и предрекла экспертам провал, если они не абстрагируются от версии о виновности России.Окончательные итоги работы следователей должны быть обнародованы до 2018 года.