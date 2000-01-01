Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com






Израильская певица сравнила Трампа с Гитлером и Нетаниягу 31.01 16:10   MIGnews.com

Израильская певица назвала Трампа "Гитлером наших дней"

Участница Евровидения от Израиля, певица йеменского происхождения Ахиноам Нини резко раскритиковала президента США Дональда Трампа за его решение запретить въезд в Америку гражданам семи мусульманских стран, среди которых оказался и Йемен.

На своей странице в Facebook Ноа опубликовала сообщение в адрес американского президента, которого сравнила с фюрером Третьего рейха Адольфом Гитлером и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу.



"Запрет Трампа на въезд в США мусульман и беженцев, строительство стен, разрушение отношений с Мексикой с самого первого дня связывает его со смертью, расизмом, ненавистью, тошнотворной вульгарной тупостью и отвратительным поведением. Гитлер. Трамп – это Гитлер наших дней. И кто же его поддерживает? Биби! Сюрприз? Ни в коем случае! Биби не только самопровозглашенный король евреев, он еще и расист, нарцисс, параноик и вульгарный человек. Точно как Трамп", - пишет артистка.

Кроме того, она атаковала и евреев США, которые поддерживают Трампа, напомнив им, что 6 миллионов жертв Холокоста погибли "под флагом расизма, лжи, подстрекательства и слепой ненависти".

"Разве вы не видите, как легко эти ужасные монстры могут обернуться против вас и поглотить вас? Против нас, каждого из нас! Удивительно, что "Ликуд", политическая партия Биби, провела свою ежегодную встречу со спа-процедурами и массажем в джакузи именно в Международный день Холокоста! Евреи, наберитесь храбрости смотреть на себя в зеркало и сказать, что вы были неправы!" – пишет Ноа.

А израильтян она упрекнула в жестоком отношении к арабам, к которым, по ее словам, "относятся, как к грязи".

"Мы жестоки по отношению к нашим палестинским соседям, жертв оккупации и угнетения. Мы жестоки и глупы в нашей поддержке такого безумного расиста, как Трампом, и такого расиста и коррупционера, как Биби", - утверждает певица.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
17:05
Либерман: Затишье в Газе обманчиво
16:33
Жителям Амоны дали 48 часов, чтобы покинуть дома
15:44
Арабам дали 10 лет за планирование взрыва в Иерусалиме
15:11
Freedom House назвала РФ несвободной страной
14:56
Трамп не отменит указ Обамы об ЛГБТ-сообществе
14:47
Советник Трампа разъяснил цели указа о мигрантах
14:31
Саудовского принца сопровождали 80 соколов на борту самолета
14:10
Процедура выхода Великобритании из ЕС начнется 9 марта
13:59
Европейский суд отказал пособникам террористов в убежище
13:34
Москва назвала политику Трампа "внутренним делом" США
12:59
Древнейший предок человека похож на "зубастый мешок"
12:41
Одед Форер за выдачу загранпаспорта с получением гражданства
12:22
Нетаниягу объяснился перед мексиканцами за твитт
11:52
США откажутся от Парижского соглашения по климату
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100
Система Orphus