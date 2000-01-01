Израильская певица назвала Трампа "Гитлером наших дней"
Участница Евровидения от Израиля, певица йеменского происхождения Ахиноам Нини резко раскритиковала президента США Дональда Трампа за его решение запретить въезд в Америку гражданам семи мусульманских стран, среди которых оказался и Йемен.
На своей странице в Facebook Ноа опубликовала сообщение в адрес американского президента, которого сравнила с фюрером Третьего рейха Адольфом Гитлером и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу.
"Запрет Трампа на въезд в США мусульман и беженцев, строительство стен, разрушение отношений с Мексикой с самого первого дня связывает его со смертью, расизмом, ненавистью, тошнотворной вульгарной тупостью и отвратительным поведением. Гитлер. Трамп – это Гитлер наших дней. И кто же его поддерживает? Биби! Сюрприз? Ни в коем случае! Биби не только самопровозглашенный король евреев, он еще и расист, нарцисс, параноик и вульгарный человек. Точно как Трамп", - пишет артистка.
Кроме того, она атаковала и евреев США, которые поддерживают Трампа, напомнив им, что 6 миллионов жертв Холокоста погибли "под флагом расизма, лжи, подстрекательства и слепой ненависти".
"Разве вы не видите, как легко эти ужасные монстры могут обернуться против вас и поглотить вас? Против нас, каждого из нас! Удивительно, что "Ликуд", политическая партия Биби, провела свою ежегодную встречу со спа-процедурами и массажем в джакузи именно в Международный день Холокоста! Евреи, наберитесь храбрости смотреть на себя в зеркало и сказать, что вы были неправы!" – пишет Ноа.
А израильтян она упрекнула в жестоком отношении к арабам, к которым, по ее словам, "относятся, как к грязи".
"Мы жестоки по отношению к нашим палестинским соседям, жертв оккупации и угнетения. Мы жестоки и глупы в нашей поддержке такого безумного расиста, как Трампом, и такого расиста и коррупционера, как Биби", - утверждает певица.