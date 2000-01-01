Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com






flickr 31.01 14:56   MIGnews.com

Трамп не отменит указ Обамы об ЛГБТ-сообществе

Президент США Дональд Трамп не планирует отменять указ экс-президента и предшественника Барака Обамы о правах ЛГБТ-сообщества. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на администрацию.

"Президент гордится быть первым представителем Республиканской партии, который упоминает ЛГБТ-сообщество в своей речи при вступлении в должность, обещая затем защищать сообщество от насилия и угнетения", — говорится в заявлении Белого дома.

Ранее сообщалось, что с сайта Белого дома исчезли раздели о сексуальных меньшинствах и климате. Вместо этого был опубликован энергетический план 45-го президента США.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
15:11
Freedom House назвала РФ несвободной страной
14:47
Советник Трампа разъяснил цели указа о мигрантах
14:31
Саудовского принца сопровождали 80 соколов на борту самолета
14:10
Процедура выхода Великобритании из ЕС начнется 9 марта
13:59
Европейский суд отказал пособникам террористов в убежище
13:34
Москва назвала политику Трампа "внутренним делом" США
12:59
Древнейший предок человека похож на "зубастый мешок"
12:41
Одед Форер за выдачу загранпаспорта с получением гражданства
12:22
Нетаниягу объяснился перед мексиканцами за твитт
11:52
США откажутся от Парижского соглашения по климату
11:18
Европа недовольна и мигрантами и поправками Трампа
11:11
Австрия намерена запретить ношение никаба и паранджи
10:35
Мексика будет жаловаться в ООН на президента США
10:17
Британский парламент начинает дебаты по Brexit
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100
Система Orphus