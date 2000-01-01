Трамп не отменит указ Обамы об ЛГБТ-сообществе

Президент США Дональд Трамп не планирует отменять указ экс-президента и предшественника Барака Обамы о правах ЛГБТ-сообщества. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на администрацию.
"Президент гордится быть первым представителем Республиканской партии, который упоминает ЛГБТ-сообщество в своей речи при вступлении в должность, обещая затем защищать сообщество от насилия и угнетения", — говорится в заявлении Белого дома.
Ранее сообщалось, что с сайта Белого дома исчезли раздели о сексуальных меньшинствах и климате. Вместо этого был опубликован энергетический план 45-го президента США.