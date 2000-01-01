31.01 13:59 MIGnews.com

Европейский суд отказал пособникам террористов в убежище

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Европейский суд в Люксембурге постановил, что страны Евросоюза могут отказывать тем просителям убежища, которые были уличены в причастности к деятельности террористических групп.Данное решение высшая судебная инстанция ЕС приняла в связи с делом марокканца Мустафы Лоунани, который просил об убежище в Бельгии. Суд решил, что несмотря на то, что Лоунани сам не совершал террористических атак, доказано, что он был вовлечен в деятельность связанной с "Аль-Каидой" и "Марокканская исламская боевая группа" – группировками включены в список ООН как террористические и запрещены во многих странах.Как установил ранее суд Бельгии, проситель убежища помогал джихадистам в получении поддельных паспортов и вербовке боевиков, готовых отправиться в Ирак.В решении суда говорится, что в предоставлении убежища можно отказывать, в том числе и тем лицам, которые, каким-либо образом были вовлечены в процесс вербовки боевиков или помогали пересечь границу террористам, планировавшим теракты в странах Европы, сообщает Би Би Си.