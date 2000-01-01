Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com






Европейский суд отказал пособникам террористов в убежище | Фото: Thinkstock31.01 13:59   MIGnews.com

Европейский суд отказал пособникам террористов в убежище

Европейский суд в Люксембурге постановил, что страны Евросоюза могут отказывать тем просителям убежища, которые были уличены в причастности к деятельности террористических групп.

Данное решение высшая судебная инстанция ЕС приняла в связи с делом марокканца Мустафы Лоунани, который просил об убежище в Бельгии. Суд решил, что несмотря на то, что Лоунани сам не совершал террористических атак, доказано, что он был вовлечен в деятельность связанной с "Аль-Каидой" и "Марокканская исламская боевая группа" – группировками включены в список ООН как террористические и запрещены во многих странах.

Как установил ранее суд Бельгии, проситель убежища помогал джихадистам в получении поддельных паспортов и вербовке боевиков, готовых отправиться в Ирак.

В решении суда говорится, что в предоставлении убежища можно отказывать, в том числе и тем лицам, которые, каким-либо образом были вовлечены в процесс вербовки боевиков или помогали пересечь границу террористам, планировавшим теракты в странах Европы, сообщает Би Би Си.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
14:10
Процедура выхода Великобритании из ЕС начнется 9 марта
13:34
Москва назвала политику Трампа "внутренним делом" США
12:59
Древнейший предок человека похож на "зубастый мешок"
12:41
Одед Форер за выдачу загранпаспорта с получением гражданства
12:22
Нетаниягу объяснился перед мексиканцами за твитт
11:52
США откажутся от Парижского соглашения по климату
11:18
Европа недовольна и мигрантами и поправками Трампа
11:11
Австрия намерена запретить ношение никаба и паранджи
10:35
Мексика будет жаловаться в ООН на президента США
10:17
Британский парламент начинает дебаты по Brexit
09:57
Полиция предъявила обвинения исполнителю теракта в Квебеке
09:55
Обама поддержал протесты против Трампа
09:35
Ядерный Иран: Совбез ООН назначил экстренное совещание
09:22
Спилберг ищет будущую израильскую звезду кино
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100
Система Orphus