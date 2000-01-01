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Процедура выхода Великобритании из ЕС начнется 9 марта 31.01 14:10   MIGnews.com

Процедура выхода Великобритании из ЕС начнется 9 марта

По данным Times, 9 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй применит статью 50 Лиссабонского договора, запустив таким образом процедуру выхода страны из Евросоюза.

Как отмечает издание, Мэй не собиралась сообщать дату, когда начнется процедура, но говорила о том, что предельный срок намечен на конец марта. На прошлой неделе кабмин обратился к палате лордов, попросив одобрить законопроект о выходе Великобритании из Евросоюза 7 марта. После этого состоится саммит ЕС на Мальте, где, как ожидается, Мэй заявит о введении в действие статьи.
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