31.01 14:10 MIGnews.com

Процедура выхода Великобритании из ЕС начнется 9 марта

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По данным Times, 9 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй применит статью 50 Лиссабонского договора, запустив таким образом процедуру выхода страны из Евросоюза.Как отмечает издание, Мэй не собиралась сообщать дату, когда начнется процедура, но говорила о том, что предельный срок намечен на конец марта. На прошлой неделе кабмин обратился к палате лордов, попросив одобрить законопроект о выходе Великобритании из Евросоюза 7 марта. После этого состоится саммит ЕС на Мальте, где, как ожидается, Мэй заявит о введении в действие статьи.