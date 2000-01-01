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flickr 31.01 13:34   MIGnews.com

Москва назвала политику Трампа "внутренним делом" США

Кремль не намерен оценивать действия 45-го президента США Дональда Трампа. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он также подчеркнул, что Москва исходит из того настроя американского лидера, который он продемонстрировал во время телефонного звонка с Владимиром Путиным.

"В данном случае не нам давать какие-то квалификации президенту США. Опять же, это внутреннее дело Америки. Мы пока исходим из того настроя, который был изложен в ходе недавнего телефонного разговора, что вызывает у нас удовлетворение", — заявил Песков.
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