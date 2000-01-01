31.01 14:47 MIGnews.com

Советник Трампа разъяснил цели указа о мигрантах

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Советник президента США Дональда Трампа по внешней политике Валид Фарес сказал, что изменения в миграционном законодательстве не являются дискриминацией мусульман, а служит для того, чтобы обезопасить страну от террористов, которые выдают себя за беженцев, пишет РИА Новости.Трамп на прошлой неделе подписал два указа, ограничивающие иммиграцию. В частности, на 120 дней была приостановлена программа размещения беженцев, прием людей из Сирии отложен на неопределенный срок. Кроме того, на 90 дней ограничен в страну для граждан Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. Сообщалось, что около 900 человек смогут въехать в США вопреки указу, так как уже ранее получили разрешения.По словам Фареса, принятые меры не имеют целью дискриминировать мусульман или какую-либо нацию, речь идет только о защите от террористов.