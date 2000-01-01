31.01 12:41 MIGnews.com

Одед Форер за выдачу загранпаспорта с получением гражданства

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Депутат Кнессета от партии "Наш дом Израиль" Одед Форер подал законопроект, в соответствии с которым репатриантам, совершающим алию в Израиль, заграничный паспорт будет выдаваться, при необходимости, сразу с получением израильского гражданства. В настоящее время они могут стать обладателями "даркона" лишь по прошествии года с момента репатриации.По словам парламентария от НДИ, в большинстве государств принято, что человеку с получением гражданства сразу же выдается и загранпаспорт. На самом деле, то же самое происходит и в Израиле – но не в отношении репатриантов. Они, становясь гражданами Израиля, могут получить на руки только временный документ – лессе-пассе, который накладывает многочисленные ограничения. К примеру, для обладателя заграничного паспорта ("даркона") при въезде в любую страну, с которой у Израиля есть соглашение о безвизовом режиме, соответственно, нет необходимости в визе. Репатрианты же, которым выдается лессе-пассе, вынуждены получать визу."В Законе о возвращении нет даже намека на какой-либо «карантин» в отношении репатриантов. Данное правило было введено решением правительства в 1964 году, потому что люди, вырывавшиеся из-за "железного занавеса", использовали Израиль в качестве транзитной точки для эмиграции в другие страны Запада. С тех пор прошло более полувека. На сегодняшний момент ситуация изменилась настолько, что подобная практика потеряла актуальность и стала абсолютно нерелевантной. Более того, она оказывает крайне негативное влияние на репатриацию. Это абсурд, что до сих пор правительство руководствуется решением от 1964 года, когда мир был совсем другим. Сегодня мы живем в глобальном мире.Это раньше, уезжая из СССР, человек прощался с надеждой когда-либо туда вернуться в качестве гостя, увидеть своих родственников и друзей. Сегодня, многим людям, которые перенесли центр своей жизни в Израиль, необходимо совершать поездки в страну исхода. У кого-то остался там бизнес, имущество... И невозможность вести нормальный образ жизни, искусственно навязываемые ограничения в передвижении, заставляют многих отказаться вообще от решения репатриироваться. Это фактор, останавливающий качественную алию, в которой наша страна безусловно заинтересована. А этой алие есть что дать Государству Израиль!", - указал Одед Форер.Депутат отметил, что "Закон о паспортах" будет представлен на рассмотрение межминистерской комиссии по законодательству уже в ближайшее воскресенье."Партия НДИ, которая представляет интересы репатриантов, не случайно подала этот законопроект, поскольку он важен для алии. Мы призываем всех депутатов-репатриантов, находящихся в других партиях, обратиться к своим министрам, с тем чтобы они поддержали эту законодательную инициативу на межминистерской комиссии, и тогда у нее будет гораздо больше шансов быть принятой", - подчеркнул Одед Форер.