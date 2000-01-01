31.01 11:52 MIGnews.com

США откажутся от Парижского соглашения по климату

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Президент США Дональд Трамп намерен вывести США из Парижского соглашения по борьбе с изменениями климата. Об этом сообщил советник американского лидера по вопросам защиты окружающей среды Майрон Эбел, передает CBS.Кроме того, по словам советника, Трамп решительно настроен отказаться от политики Барака Обамы, направленной на сокращение выбросов парниковых газов.Однако он не назвал точную дату подписания указа.При этом Эбел уточнил: "Президент может подписать соответствующий указ завтра, или может подождать и сделать это в рамках более широкого пакета распоряжений".