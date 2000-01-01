31.01 11:11 MIGnews.com

Австрия намерена запретить ношение никаба и паранджи

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Парламент Австрии рассмотрит правительственный законопроект о полном запрете ношения в общественных местах мусульманских женских нарядов: никаба и паранджи. Однако пока неясно будет ли закон распространяться и на другие не мусульманские предметы одежды.По словам канцлера Кристиана Керна ношение паранджи и никаба противоречит принципам открытого общества.Министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц предлагал ввести данные меры еще 6 месяцев назад, но тогда проект был заблокирован социал-демократами из коалиционного правительства."Запрещены антисоциальные символы — закрывающие лицо одеяния — так же как и раздача Корана салафистами", — отметил Курц.