31.01 11:18 MIGnews.com

Европа недовольна и мигрантами и поправками Трампа

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Временные поправки в миграционные правила США стали темой обсуждения не только в странах, которых коснулись ограничения.Мировое сообщество вот уже несколько дней главной темой считает новый указ Трампа об ограничении въезда в США. Ирак, который оказался в числе семи стран, граждане которых попали под ограничения, принял — приготовил, как говорится в дипломатии -- зеркальный ответ. Парламент страны проголосовал за введение ограничительных мер в отношении американских граждан. Впрочем, позже стало понятно, что это лишь рекомендация, необязательная к исполнению.Негодует и Тегеран. Там пообещали также применить ответные действия. А пока в МИД страны был вызван посол Швейцарии, представляющей интересы Вашингтона. Ливия, Сирия, Судан, Сомали и Йемен — от остальных стран-фигурантов пока ответа не последовало. А вот Европа, которую указ никаким образом не коснулся, выражает свое недовольство активнее других.Одни из самых масштабных акций протеста проходят в Великобритании. А петиция против официального визита Трампа в страну набрала уже более полутора миллионов голосов. Впрочем, Тереза Мэй, которая недавно вернулась из США, подчеркнула, что приглашение Трампа в страну — в силе."Соединенные Штаты является близким союзником Великобритании, мы работаем вместе во многих областях, представляющих взаимный интерес. Между нами особые отношения. Я официально сообщаю, что приглашение президенту Трампом — в силе", подчеркнула — Тереза Мэй.Действия Терезы Мэй ставят королеву в крайне трудную ситуацию, пишет "Таймс". Премьер настояла на том, чтобы королева Елизавета II направила официальное приглашение Дональду Трампу посетить Лондон с госвизитом практически сразу после инаугурации. В статье отмечается, что такой чести предшественники республиканца — удостоились намного позже. Барак Обама, к примеру, посетил Королевство с госвизитом лишь через 2 года и 4 месяца после инаугурации. Издание со ссылкой на британского дипломата Питера Риккеттса рассуждает, заслуживает ли Трамп такой чести."Было бы гораздо мудрее подождать и увидеть, каким президентом он окажется, прежде чем советовать королеве приглашать его. Сейчас Ее Величество поставлена в крайне трудное положение", — заявил Питер Рикеттс.Жесткая реакция на миграционные указы Трампа последовала и из Канады. Премьер-министр страны Джастин Трюдо заверил, что канадские власти будут по-прежнему давать прибежище тем, кто "бежит от преследования, терроризма и войны". Буквально через пару дней после этих слов на мечеть города Квебек было совершено террористическое нападение. Местные СМИ называют, нападавшего сторонником праворадикальных идей. Не промолчала и Ангела Меркель. Впрочем, слова канцлера, были весьма сдержаны."Абсолютно необходимая решающая битва с терроризмом никоим образом не оправдывает подозрения, под которое попали массово представители некоторых конфессий. В данном случае речь идет о мусульманах или выходцах из некоторых стран. По-моему, этот акт противоречит основополагающим принципам положения о международной помощи беженцам и о международном сотрудничестве".Канцлер, стремительно теряющая свою популярность из-за политики "открытых дверей", бесспорно, понимает, что миграционная тема — Европой проиграна. На этом фоне — вопрос о том, имеет ли ЕС моральное право критиковать Трампа за его миграционную политику — остается открытым.