31.01 10:35 MIGnews.com

Мексика намерена жаловаться в ООН на президента США

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Власти Мексики не исключают возможности обратиться с жалобой в ООН из-за планов Трампа построить стену на границе двух стран. Об этом сообщил министр иностранных дел Мексики Луис Видегарай.Министр в эфире телеканала Televisa, отвечая на вопрос о возможности апеллирования к ООН заявил: "Мы должны принять меры, которые будут эффективными на тот момент, когда они произойдут".Видегарай подчеркнул, что на речь идет только о заявлениях со стороны США, так как пока никаких действий по данному вопросу, о которых "можно будет заявить, еще не происходит".