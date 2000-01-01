Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











Адас Штайф: мне все можно, у меня есть связи на самом верху 30.12 09:41   MIGnews.com

Адас Штайф: мне все можно, у меня есть связи на самом верху

Издание The Globes  опубликовало выдержки из допросов журналистки Галей ЦАХАЛ Адас Штайф, похитившей и взломавшей телефон главы Ассоциации Адвокатов Израиля Эфи Наве.

Протоколы демонстрируют уверенность Штайф в своей полной безнаказанности и в том, что она и те кого она воплощает - так называемые “сыны света” и "защитники демократии" считают себя выше любого закона в Государстве Израиль.

Адас гордо заявила полицейским: “Я журналист уже много, много лет. У меня есть связи в разных местах - от самой вершины государства, до уличных преступников и заключенных в тюрьме. И потому мне удалось вступить в контакт с хорошо известной и влиятельной персоной, которая мне сказала что не будет никаких проблем. Я могу принести ему телефоны и могу их вскрыть”.

Штайф дала показания 10 января. Она чувствовала себя совершенно раскованно и свободно - и излагала свою версию событий более двух часов, без того, чтобы ее прерывали следователи.

Штайф показала, что получила телефоны от Хани Наве,Ю бывшей жены Эфи Наве, с которой он тогда находился в процессе развода и дележа имущества. Расследование The Globes установило, что напарником Штайф и человеком взломавшим телефоны был Юли Розенберг - частный сыщик и человек, трижды проваливший экзамены на звание адвоката. Штайф и Хани Наве на момент передачи телефонов не знали, какие в них есть материалы. Штайф велела Розенбергу вскрыть телефоны и посмотреть, есть ли там нечто, “представляющее журналистскую ценность”. В случае, если бы ему это не удалось, Розенберг должен был вернуть телефоны Штайф.

Телефоны были взломаны 23 декабря в доме Розенберга в Ашкелоне. Штайф говорит: Мы многие часы провели вместе над материалами. Мы не верили собственным глазам. Он дал мне диск, на котором были записаны все материалы и сказал, что спрячет телефоны “там, где никто их не найдет”. Розенберг сказал Штайф: Отныне мы должны сохранять полную секретность”.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
11:03
Что Горит: боссы Галей ЦАХАЛ знали о краже телефона Наве
10:32
Леви-Абекасис против союза с "Мерец"
10:07
Полиция шокирована жестокостью банды эритрейцев Тель-Авиве
10:02
Wikipedia: Нетаниягу популярнее "Игры престолов" и Marvel
09:04
ХАМАС: Палестинский офицер выдал Баху аль-Ата ШАБАКу
08:48
Америка: "убийца" иранских катеров готов к применению
08:15
Резня в доме раввина в США: обвиняемый не признал вину
07:50
"Иисус был первым исламским шахидом"
07:36
В результате ударов США убиты иранские эксперты по ракетам
07:30
В Киеве снимали детское порно
07:26
В Израиль возвращаются дожди
07:10
Эрдоган и Меркель поговорили о Сирии и Ливии
06:41
Ученые нашли неожиданную пользу от лишнего веса
06:30
Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus