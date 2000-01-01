Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











Америка: `убийца` иранских катеров готов к применению 30.12 08:48   MIGnews.com

Америка: "убийца" иранских катеров готов к применению

Американские военные предупредили вождей исламской республики Иран о том, что готовы защитить американские интересы в Персидском заливе и свободу судоходства в Ормузском проливе.

Американцы заявили о том, что готовы к действию крылатые ракеты LRASM и AGM-158C воздушного базирования. Ракеты имеют дальность действия 1600 км, несут полтонны взрывчатки и специфически предназначены для уничтожения ракетных катеров и ракетных крейсеров.

Ракета способна поразить цель в любых погодных условиях днем и ночью и даже в случае применения врагом средств электронной войны.

Американцы рассказывают об “уникальной” технологии позволяющей идентифицировать и уничтожить специфические цели среди группы кораблей. Это снижает зависимость операторов ракеты от данных разведки говорит представитель производителя, компании  Lockheed Martin.

Ракета также может поразить специфическую часть судна - радар или оружейный отсек, что позволяет достигнуть полного уничтожения цели.




Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
09:41
Адас Штайф: мне все можно, у меня есть связи на самом верху
09:04
ХАМАС: Палестинский офицер выдал Баху аль-Ата ШАБАКу
08:15
Резня в доме раввина в США: обвиняемый не признал вину
07:50
"Иисус был первым исламским шахидом"
07:36
В результате ударов США убиты иранские эксперты по ракетам
07:30
В Киеве снимали детское порно
07:26
В Израиль возвращаются дожди
07:10
Эрдоган и Меркель поговорили о Сирии и Ливии
06:41
Ученые нашли неожиданную пользу от лишнего веса
06:30
Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
04:40
Жена Харламова загремела в больницу
03:24
Обмен пленными: Зеленский оправдался за передачу беркутовцев
02:10
Домашних питомцев приютят после страшного пожара в Чили
00:56
Из-за холода в Бангладаше гибнут десятки человек
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus