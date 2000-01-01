30.12 08:48 MIGnews.com

Америка: "убийца" иранских катеров готов к применению

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Американские военные предупредили вождей исламской республики Иран о том, что готовы защитить американские интересы в Персидском заливе и свободу судоходства в Ормузском проливе.Американцы заявили о том, что готовы к действию крылатые ракеты LRASM и AGM-158C воздушного базирования. Ракеты имеют дальность действия 1600 км, несут полтонны взрывчатки и специфически предназначены для уничтожения ракетных катеров и ракетных крейсеров.Ракета способна поразить цель в любых погодных условиях днем и ночью и даже в случае применения врагом средств электронной войны.Американцы рассказывают об “уникальной” технологии позволяющей идентифицировать и уничтожить специфические цели среди группы кораблей. Это снижает зависимость операторов ракеты от данных разведки говорит представитель производителя, компании Lockheed Martin.Ракета также может поразить специфическую часть судна - радар или оружейный отсек, что позволяет достигнуть полного уничтожения цели.