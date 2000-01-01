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`Немыслимо, чтобы суд решал кто может быть премьером` 30.12 07:14   MIGnews.com

"Немыслимо, чтобы суд решал кто может быть премьером"

Перед слушанием в БАГАЦе дела о том, имеет ли право Биньямин Нетаниягу, находясь под следствием, формировать правительство, премьер-министр направил в Верховный Суд письмо.

В письме говорится: “Немыслимо, чтобы один государственный чиновник, юридический советник правительства, каким бы вознесенным он ни был, решал вместо народа и легислативной ассамблеи, кто может управлять страной, а кто нет”.

Нетаниягу добавляет: "В демократии народ решает, кто его возглавит - и больше никто. В противном случае это - не демократия. Петиция - попытка затянуть суд в проблему, на которую не распространяется его юрисдикция. У уважаемого суда нет полномочий в данном вопросе, и потому эта проблема не должна в нем рассматриваться. Суд должен оставить решение избирателям. Только по одной этой причине петиция должна быть отвергнута с порога”.

Далее Нетаниягу напоминает суду, что “проблема” уже решена: ”Законодатель знал об этой проблеме и дал премьер-министру специальный статус в особом основном законе, который устанавливает, что тот может служить до того момента, как будет осужден  за проступки, характеризующиеся безнравственностью. Законодатель также специфически добавил, что член Кнессета может быть назначен премьер-министром в случае, если против него ведется дело. Нет никаких оснований отклоняться от конституционного принципа, очерченного основным законом, только потому, что специфический премьер-министр не нравится тем, кто подавал петицию”.

К письму приложено мнение профессора Ариэля Бендера, специалиста по праву. В нем говорится: “Закон не препятствует поручить члену Кнессета сформировать правительство, даже в случае, если ему были предъявлены обвинения, и в случае, если вменяемые ему преступления входят в список, который, согласно правилам Верховного Суда, может дисквалифицировать других министров и чиновников”.


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