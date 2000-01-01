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Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить | Фото:31.12 06:30   MIGnews.com

Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить

"Немыслимо, чтобы суд решал кто может быть премьером" Перед слушанием в БАГАЦе дела о том, имеет ли право Биньямин Нетаниягу, находясь под следствием, формировать правительство, премьер-министр направил в Верховный Суд письмо.

Сотрудничал ли МУС с ХАМАСом по делу против Израиля Прокуроры Международного уголовного суда встречались с представителями террористических организаций ХАМАС и "Народный фронт освобождения Палестины" (НФОП) при подготовке дела для расследования "военных преступлений" Израиля.

ХАМАС: Палестинский офицер выдал Баху аль-Ата ШАБАК Террористической движение ХАМАС утверждает, что командир Исламского джихада Баха аль-Ата был ликвидирован в ноябре 2019 года в результате совместной операции ШАБАКа и спецслужб Палестинской автономии.

Израиль не ответил на просьбы ПА о выборах в Иерусалиме Правительство Израиля приняло решение проигнорировать просьбу администрации Палестинской автономии позволить гражданам Восточного Иерусалима голосовать на выборах президента и парламента ПА.

Тиби: мы урежем вам бюджет! Охана: спасибо, нам этого и надо Министр юстиции Амир Охана прибыл днем 30 декабря на заседание финансового комитета Кнессета, обсуждавшего “закон Каменеца” об ограничении незаконного арабского строительства.


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