31.12 06:30 MIGnews.com
Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
"Немыслимо, чтобы суд решал кто может быть премьером"
Перед слушанием в БАГАЦе дела о том, имеет ли право Биньямин Нетаниягу, находясь под следствием, формировать правительство, премьер-министр направил в Верховный Суд письмо.
Сотрудничал ли МУС с ХАМАСом по делу против Израиля
Прокуроры Международного уголовного суда встречались с представителями террористических организаций ХАМАС и "Народный фронт освобождения Палестины" (НФОП) при подготовке дела для расследования "военных преступлений" Израиля.
ХАМАС: Палестинский офицер выдал Баху аль-Ата ШАБАК
Террористической движение ХАМАС утверждает, что командир Исламского джихада Баха аль-Ата был ликвидирован в ноябре 2019 года в результате совместной операции ШАБАКа и спецслужб Палестинской автономии.
Израиль не ответил на просьбы ПА о выборах в Иерусалиме
Правительство Израиля приняло решение проигнорировать просьбу администрации Палестинской автономии позволить гражданам Восточного Иерусалима голосовать на выборах президента и парламента ПА.
Тиби: мы урежем вам бюджет! Охана: спасибо, нам этого и надо
Министр юстиции Амир Охана прибыл днем 30 декабря на заседание финансового комитета Кнессета, обсуждавшего “закон Каменеца” об ограничении незаконного арабского строительства.
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