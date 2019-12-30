30.12 20:31 MIGnews.com

Тиби: мы урежем вам бюджет! Охана: спасибо, нам этого и надо

שאפו ענק לשר המשפטים @AmirOhana, שהגיע היום לועדת הכספים ומנע את הקפאת חוק קמיניץ. חהכ טיבי איים שיקפיא את הכסף למשרד המשפטים אם השר לא יסכים לתנאים שלו. וזה מה שהוא ענה לו:

"האיום הוא לא איום. והוא בוודאי לא יביא אותי לשנות חוק שהוא צודק, שהוא יעיל, שהוא אפקטיבי ולמנוע עבריינות" pic.twitter.com/FhcirlBcf6 — ישראל שלי | MyIsrael (@MyIsraelorgil) December 30, 2019

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Министр юстиции Амир Охана прибыл днем 30 декабря на заседание финансового комитета Кнессета, обсуждавшего “закон Каменеца” об ограничении незаконного арабского строительства.Представители фракции Объединенный Арабский Список пытались добиться замораживания закона. Депутат Ахмед Тиби пригрозил министру Охане тем, что урежет бюджет министерства юстиции.Министр юстиции на это ответил “ Я вам так скажу. Одно из моих предвыборных обещаний было, что мы будем делать сокращения в финансовом году. Мы что обычно слышим от министров? - Я добился самого большого бюджета для министерства образования! Я добился самого большого бюджета для министерства культуры. А я хочу быть первым министром, который будет гордится тем, что взял меньше денег от народа! И если из-за этого будут сокращения в министерстве финансов - спасибо вам! Эта угроза - не угроза. И она определенно не заставит изменить меня правильный и необходимый закон, закон, который эффективен и который предотвращает преступления”.Глава комитета , Моше Гафни был шокирован реакцией Оханы и сказал: “Господин министр! Нет никаких угроз, никто не собирается ничего сокращать!”