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Тиби: мы урежем вам бюджет! Охана: спасибо, нам этого и надо 30.12 20:31   MIGnews.com

Тиби: мы урежем вам бюджет! Охана: спасибо, нам этого и надо

Министр юстиции Амир Охана прибыл днем 30 декабря на заседание финансового комитета Кнессета, обсуждавшего “закон Каменеца” об ограничении незаконного арабского строительства.



Представители фракции Объединенный Арабский Список пытались добиться замораживания закона. Депутат Ахмед Тиби пригрозил министру Охане тем, что урежет бюджет министерства юстиции.

Министр юстиции на это ответил “ Я вам так скажу. Одно из моих предвыборных обещаний было, что мы будем делать сокращения в финансовом году. Мы что обычно слышим от министров? - Я добился самого большого бюджета для министерства образования! Я добился самого большого бюджета для министерства культуры. А я хочу быть первым министром, который будет гордится тем, что взял меньше денег от народа!  И если из-за этого будут сокращения в министерстве финансов - спасибо вам! Эта угроза - не угроза. И она определенно не заставит изменить меня правильный и необходимый закон, закон, который эффективен и который предотвращает преступления”.

Глава комитета , Моше Гафни был шокирован реакцией Оханы и сказал: “Господин министр! Нет никаких угроз, никто не собирается ничего сокращать!”


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