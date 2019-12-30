Тиби: мы урежем вам бюджет! Охана: спасибо, нам этого и надо
Министр юстиции Амир Охана прибыл днем 30 декабря на заседание финансового комитета Кнессета, обсуждавшего “закон Каменеца” об ограничении незаконного арабского строительства.
שאפו ענק לשר המשפטים @AmirOhana, שהגיע היום לועדת הכספים ומנע את הקפאת חוק קמיניץ. חהכ טיבי איים שיקפיא את הכסף למשרד המשפטים אם השר לא יסכים לתנאים שלו. וזה מה שהוא ענה לו: "האיום הוא לא איום. והוא בוודאי לא יביא אותי לשנות חוק שהוא צודק, שהוא יעיל, שהוא אפקטיבי ולמנוע עבריינות" pic.twitter.com/FhcirlBcf6
Представители фракции Объединенный Арабский Список пытались добиться замораживания закона. Депутат Ахмед Тиби пригрозил министру Охане тем, что урежет бюджет министерства юстиции.
Министр юстиции на это ответил “ Я вам так скажу. Одно из моих предвыборных обещаний было, что мы будем делать сокращения в финансовом году. Мы что обычно слышим от министров? - Я добился самого большого бюджета для министерства образования! Я добился самого большого бюджета для министерства культуры. А я хочу быть первым министром, который будет гордится тем, что взял меньше денег от народа! И если из-за этого будут сокращения в министерстве финансов - спасибо вам! Эта угроза - не угроза. И она определенно не заставит изменить меня правильный и необходимый закон, закон, который эффективен и который предотвращает преступления”.
Глава комитета , Моше Гафни был шокирован реакцией Оханы и сказал: “Господин министр! Нет никаких угроз, никто не собирается ничего сокращать!”