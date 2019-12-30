30.12 19:52 MIGnews.com

СМИ: Нетаниягу попросит иммунитет у Кнессета

ח"כ @AviNissenkornהתייחס לבקשת החסינות של ראש הממשלה @netanyahu, והודיע: "עקב כוונת נתניהו להגיש בקשת חסינות מפני העמדה לדין באשמת שוחד, מרמה והפרת אמונים, הוועדה המסדרת תכונס ביום רביעי לדיון בנושא הקמת ועדת הכנסת" @akivanovick — חדשות 13 (@newsisrael13) December 30, 2019

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу решил официально попросить Кнессет об иммунитете от судебного преследования.Об этом сообщает 13 канал.По данным телеканала, с этой целью премьер-министр написал письмо спикеру Кнессета Юли Эдельштейну, в котором говорится, что он попросит иммунитета.Что примечательно, ранее появилась информация, что Нетаниягу собирался выступить с официальным заявлением. С каким именно – не уточнялось. Тем не менее, некие источники из "Ликуд" заявили прессе, что премьер-министр передумал.