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СМИ: Нетаниягу попросит иммунитет у Кнессета | Фото:30.12 19:52   MIGnews.com

СМИ: Нетаниягу попросит иммунитет у Кнессета

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу решил официально попросить Кнессет об иммунитете от судебного преследования.

Об этом сообщает 13 канал.

По данным телеканала, с этой целью премьер-министр написал письмо спикеру Кнессета Юли Эдельштейну, в котором говорится, что он попросит иммунитета.



Что примечательно, ранее появилась информация, что Нетаниягу собирался выступить с официальным заявлением. С каким именно – не уточнялось. Тем не менее, некие источники из "Ликуд" заявили прессе, что премьер-министр передумал.


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