Нетаниягу хотел кое-что сказать, но передумал

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу планировал сделать заявление 30 декабря в 20:00, однако отложил его.
Об этом сообщили источники из его окружения, передает The Times of Israel.
О чем именно собирался говорить израильский премьер, неизвестно. Некоторые предположили, что Нетаниягу собирался объявиться о том, что воспользуется иммунитетом.
Информация о том, что глава правительства готовится сделать заявление, поступила от членов "Ликуд", а не из канцелярии. Почему именно он передумал, неизвестно. Аналитики предположили, что Нетаниягу не захотел давать возможность своим оппонентам на завтрашнем слушании в Верховном суде по петициям, призывающим запретить ему формировать следующее правительство.