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Нетаниягу хотел кое-что сказать, но передумал | Фото:30.12 19:31   MIGnews.com

Нетаниягу хотел кое-что сказать, но передумал

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу планировал сделать заявление 30 декабря в 20:00, однако отложил его.

Об этом сообщили источники из его окружения, передает The Times of Israel.

О чем именно собирался говорить израильский премьер, неизвестно. Некоторые предположили, что Нетаниягу собирался объявиться о том, что воспользуется иммунитетом.

Информация о том, что глава правительства готовится сделать заявление, поступила от членов "Ликуд", а не из канцелярии. Почему именно он передумал, неизвестно. Аналитики предположили, что Нетаниягу не захотел давать возможность своим оппонентам на завтрашнем слушании в Верховном суде по петициям, призывающим запретить ему формировать следующее правительство.


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