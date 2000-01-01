30.12 17:30 MIGnews.com

Лавров: иранская ядерная сделка может развалиться из-за США

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Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе (СВПД) может развалиться из-за действий Вашингтона.Об этом по итогам переговоров с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции."Действия США противоречат всем мыслимым нормам международного права. Когда достигнутая в результате переговоров консенсусная договоренность была одобрена обязательной к исполнению резолюцией 2231 Совета Безопасности ООН, выходить из этой договоренности является грубейшим нарушением всех мыслимых и немыслимых норм, принципов и правил", – сказал он.По словам Лаврова, Америка якобы заставляет всех, кроме Ирана, не выполнять условия сделки."Мы будем требовать от наших западных партнеров признать реальность. Либо США и Евросоюз возвращаются к полному выполнению своих обязательств по СВПД, и тогда Иран восстанавливает соблюдение тех обязательств, которые он взял на себя. Либо, если наши западные партнеры не готовы подтвердить свое уважение к международному праву и достигнутым договоренностям, тогда СВПД надо признать "почившей в Бозе", более не существующей, и тогда, разумеется, уже никакие обязательства не будут никого связывать, имею в виду обязательства, которые были закреплены в СВПД. Но останется и Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), и Соглашение МАГАТЭ о гарантиях, и дополнительный протокол", – констатировал глава российского МИД.