30.12 14:27 MIGnews.com

Ахмед Тиби - женщине-депутату: заткни пасть, мусор

עימות בוועדת הכנסת - ח"כ קטי שטרית לח"כ אחמד טיבי: "אל תדבר אליי בערבית, זו מדינה יהודית", טיבי הגיב: "תסתמי את הפה, יא זבלה". ח"כ גפני נאלץ לנעול את הדיון | צפו@yaara_shapira pic.twitter.com/6GlGRtnJba — כאן חדשות (@kann_news) December 30, 2019

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Депутат Кнессета Ахмед Тиби (Объединенный Арабский Список) преподал прекрасный урок политкорректности, толерантности, и уважения к женщине на заседании финансового комитета Кнессета 30 декабря.Комитет обсуждал “закон Каменец” об ограничении незаконного строительства в арабском секторе.Депутат Кати Шитрит (Ликуд) сказала, обращаясь к Тиби: “Ты поддерживаешь террористов-шахидов. Не говори со мной на арабском. Я выросла в Лоде. Ты поддерживаешь шахидов. Что ты со мной говоришь на арабском? Мы - в Еврейском Государстве! Говори на иврите!”Тиби взорвался: “Заткни свою пасть, мусор, Я говорю то, что захочу и на том языке, на каком захочу”.Глава комитета, Моше Гафни, был вынужден прекратить заседание.