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Ахмед Тиби - женщине-депутату: заткни пасть, мусор 30.12 14:27   MIGnews.com

Ахмед Тиби - женщине-депутату: заткни пасть, мусор

Депутат Кнессета Ахмед Тиби (Объединенный Арабский Список) преподал прекрасный урок политкорректности, толерантности, и уважения к женщине на заседании финансового комитета Кнессета 30 декабря.

Комитет обсуждал “закон Каменец” об ограничении незаконного строительства в арабском секторе.

Депутат Кати Шитрит (Ликуд) сказала, обращаясь к Тиби: “Ты поддерживаешь террористов-шахидов. Не говори со мной на арабском. Я выросла в Лоде. Ты поддерживаешь шахидов. Что ты со мной говоришь на арабском? Мы - в Еврейском Государстве! Говори на иврите!”

Тиби взорвался: “Заткни свою пасть, мусор,  Я говорю то, что захочу и на том языке, на каком захочу”.

Глава комитета, Моше Гафни, был вынужден прекратить заседание.





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