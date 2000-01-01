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На фоне сливов: Судья БАГАЦа ушел в запланированный отпуск 30.12 14:02   MIGnews.com

На фоне сливов: Судья БАГАЦа ушел в запланированный отпуск

Корпорация КАН сообщает о том, что судья Верховного Суда, чье имя всплыло в материалах, слитых с телефона Эфи Наве, ушел в отпуск и не будет принимать участие в заседаниях суда.

Судья, Йосеф Элрон, ушел в отпуск на месяц. Судебные источники уверяют, что “отпуск был запланирован еще год назад”.

КАН сообщает, что “невозможно утверждать с точностью, связан ли отпуск со скандалом вокруг Эфи Наве, но еще на прошлой неделе судья принимал участие в заседаниях”.

Наве подозревают в том, что он поддерживал контакт с упомянутым судьей и продвигал его назначение, передает КАН.

КАН также сообщает о том, что “Наве поддерживал контакты с влиятельными адвокатами, продвигавшими судей - представителей различных секторов израильского общества”.

В иностранной прессе уже опубликована информация, о каких “секторах” идет речь и каких именно судей помогал продвигать Эфи Наве. В израильской прессе эта информация не публикуется из-за запрета, наложенного судом.


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