30.12 14:02 MIGnews.com

На фоне сливов: Судья БАГАЦа ушел в запланированный отпуск

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Корпорация КАН сообщает о том, что судья Верховного Суда, чье имя всплыло в материалах, слитых с телефона Эфи Наве, ушел в отпуск и не будет принимать участие в заседаниях суда.Судья, Йосеф Элрон, ушел в отпуск на месяц. Судебные источники уверяют, что “отпуск был запланирован еще год назад”.КАН сообщает, что “невозможно утверждать с точностью, связан ли отпуск со скандалом вокруг Эфи Наве, но еще на прошлой неделе судья принимал участие в заседаниях”.Наве подозревают в том, что он поддерживал контакт с упомянутым судьей и продвигал его назначение, передает КАН.КАН также сообщает о том, что “Наве поддерживал контакты с влиятельными адвокатами, продвигавшими судей - представителей различных секторов израильского общества”.В иностранной прессе уже опубликована информация, о каких “секторах” идет речь и каких именно судей помогал продвигать Эфи Наве. В израильской прессе эта информация не публикуется из-за запрета, наложенного судом.