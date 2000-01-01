30.12 13:20 MIGnews.com
Ассоциация пилотов: бывают полеты с четырьмя летчиками
Ассоциация пилотов Израиля сочла необходимым ответить на критику премьер-министром Биньямином Нетаниягу партии Кахоль Лаван.
Премьер заявил, что “никогда не видел четырех пилотов в кокпите”.
На это Ассоциация ответила: “Кокпит - это наша специализация. В каждом полете свыше 13 часов есть 4 пилота - капитан и летчик за управлением и еще капитан и летчик на креслах наблюдателей”.
Также ответил Нетаниягу и лидер Кахоль Лаван Бени Ганц. Он сказал: “А я никогда не видел главы правительства с тремя обвинительными заключениями”.
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