30.12 13:20 MIGnews.com

Ассоциация пилотов: бывают полеты с четырьмя летчиками

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Ассоциация пилотов Израиля сочла необходимым ответить на критику премьер-министром Биньямином Нетаниягу партии Кахоль Лаван.Премьер заявил, что “никогда не видел четырех пилотов в кокпите”.На это Ассоциация ответила: “Кокпит - это наша специализация. В каждом полете свыше 13 часов есть 4 пилота - капитан и летчик за управлением и еще капитан и летчик на креслах наблюдателей”.Также ответил Нетаниягу и лидер Кахоль Лаван Бени Ганц. Он сказал: “А я никогда не видел главы правительства с тремя обвинительными заключениями”.