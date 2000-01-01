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Ким Чен Ын: будем защищать КНДР `наступательными мерами` 30.12 15:10   MIGnews.com

Ким Чен Ын: будем защищать КНДР "наступательными мерами"

Лидер КНДР Ким Чен Ын обратился к центральному комитету Трудовой партии и потребовал обеспечить безопасность страны "наступательными мерами".

Такие же задачи лидер КНДР поставил для оборонной промышленности и Министерства иностранных дел. Ким Чен Ын считает, что "наступательные" меры защитят суверенитет и безопасность страны, пишет Axios.

Ким Чен Ын также призвал к борьбе с "антисоциализмом" в мире.


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