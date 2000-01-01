30.12 15:10 MIGnews.com
Ким Чен Ын: будем защищать КНДР "наступательными мерами"
Лидер КНДР Ким Чен Ын обратился к центральному комитету Трудовой партии и потребовал обеспечить безопасность страны "наступательными мерами".
Такие же задачи лидер КНДР поставил для оборонной промышленности и Министерства иностранных дел. Ким Чен Ын считает, что "наступательные" меры защитят суверенитет и безопасность страны, пишет Axios
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Ким Чен Ын также призвал к борьбе с "антисоциализмом" в мире.
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