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Биньямин Нетаниягу: в кокпите не бывает четырех пилотов 30.12 13:01   MIGnews.com

Биньямин Нетаниягу: в кокпите не бывает четырех пилотов



Глава правительства Биньямин Нетаниягу, выступая вечером 29 декабря заявил: “Я признаюсь, на протяжении многих лет я много летал. Но я не помню ни разу, чтобы видел кокпит с четырьмя пилотами. Такого я не видел! Я говорю с Бени, он говорит с Яиром, тот идет к Буги, Буги говорит с Габи. Один тянет вперед, другой назад, третий вниз, четвертый - вверх. У меня начинает болеть голова. Пришлось принимать адвин. Минуту - а вот это можно стереть? Про адвин? Я боюсь, что кому-то сделал благоприятное освещение. И могу оказаться в яме! Дело 9000!”


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