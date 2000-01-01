30.12 12:57 MIGnews.com

Израильтянам не нравится иммунитет Нетаниягу

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Больше половины граждан Израиля не поддерживает идею предоставления Кнессетом иммунитета от судебного преследования по трем делам о коррупции премьер-министру Биньямину Нетаниягу.Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на данные опроса, проведенного "12 каналом".Так, предоставление Нетаниягу парламентской неприкосновенности от судебного преследования поддерживает только 33% израильтян, тогда как против него выступает 51%. Кроме того, согласно данным опроса, политический тупик, продолжающийся уже 11 месяцев, не окончится, и если выборы в Кнессет будут проведены немедленно, однако правый религиозный блок, поддерживающий Нетаниягу, получит небольшую тактическую победу.Согласно опросу, на данный момент "Кахоль Лаван" Бенни Ганца получит 34 места, 32 – "Ликуд" Нетаниягу, 13 – "Объединенного арабского списка", по 8 у НДИ Авигдора Либермана и ШАСа Арье Дери.