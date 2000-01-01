30.12 11:03 MIGnews.com

Что Горит: боссы Галей ЦАХАЛ знали о краже телефона Наве

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В рамках показаний журналистки Галей ЦАХАЛ Адас Штайф полиции, опубликованных изданием The Globes стало окончательно ясно, что ее боссы заранее знали о том, что она использует в своих “сенсационных разоблачениях” материалы с украденного телефона.Штайф заявила полиции: “Я позвонила командиру станции Шимону Алькабацу, и сказала, что я хочу ему рассказать о своем расследовании, как эти материалы попали ко мне. Мы встретились в кафе и я ему рассказала о том, что у меня есть”.Алкабец недавно в интервью Едиот Ахронот рассказал, что “не знал” откуда у Штайф материалы.Штайф же, напротив рассказала в полиции об трехсторонней встрече Алькабеца, “звезды” Галей ЦАХАЛ, ведущего утреннего шоу “Что Горит” Рази Баркаи и редактора той же программы Нурит Канти. Во встрече принимали участие юридические советники радиостанции. Ее темой было - что можно и что нельзя публиковать из материалов, украденных Адас Штайф.Через шесть дней после этого Эфи Наве был арестован, а программа “Что Горит” пообещала слушателям “”В ближайшие дни мы предоставим вам много, очень много материалов”. Рази Баркаи зашел так далеко, что сказал: Вы услышите не наши голоса, но голоса тех, кто это реально говорил”.Журналисты Globes также сообщают, что именно Штайф была тем человеком, который распределил материалы, обнаруженные на двух телефонах Наве по папкам в соответствии с тем, кто был его собеседником - судьи, журналисты или политики. В таком виде материалы были предоставлены прокуратуре - и в таком виде слиты в социальные сети. Стоит отметить, что адвокаты Наве пока по официальным каналам этих материалов не получили.