Что Горит: боссы Галей ЦАХАЛ знали о краже телефона Наве
В рамках показаний журналистки Галей ЦАХАЛ Адас Штайф полиции, опубликованных изданием The Globes стало окончательно ясно, что ее боссы заранее знали о том, что она использует в своих “сенсационных разоблачениях” материалы с украденного телефона.
Штайф заявила полиции: “Я позвонила командиру станции Шимону Алькабацу, и сказала, что я хочу ему рассказать о своем расследовании, как эти материалы попали ко мне. Мы встретились в кафе и я ему рассказала о том, что у меня есть”.
Алкабец недавно в интервью Едиот Ахронот рассказал, что “не знал” откуда у Штайф материалы.
Штайф же, напротив рассказала в полиции об трехсторонней встрече Алькабеца, “звезды” Галей ЦАХАЛ, ведущего утреннего шоу “Что Горит” Рази Баркаи и редактора той же программы Нурит Канти. Во встрече принимали участие юридические советники радиостанции. Ее темой было - что можно и что нельзя публиковать из материалов, украденных Адас Штайф.
Через шесть дней после этого Эфи Наве был арестован, а программа “Что Горит” пообещала слушателям “”В ближайшие дни мы предоставим вам много, очень много материалов”. Рази Баркаи зашел так далеко, что сказал: Вы услышите не наши голоса, но голоса тех, кто это реально говорил”.
Журналисты Globes также сообщают, что именно Штайф была тем человеком, который распределил материалы, обнаруженные на двух телефонах Наве по папкам в соответствии с тем, кто был его собеседником - судьи, журналисты или политики. В таком виде материалы были предоставлены прокуратуре - и в таком виде слиты в социальные сети. Стоит отметить, что адвокаты Наве пока по официальным каналам этих материалов не получили.