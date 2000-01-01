30.12 10:35 MIGnews.com

Ответ Москвы на расширение санкций будет зеркальным

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Официальный ответ Москвы на решение США расширить санкции против России может последовать уже сегодня. Каким он будет, решит президент Владимир Путин. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков отметил — принцип взаимности в дипломатии — никто не отменял. По его словам, действия уходящей администрации Белого дома вызывают недоумение и выглядят как проявление непредсказуемой агрессии. Российским дипломатам предписано покинуть США в течение 72 часов. Ограничения коснутся шести человек и пяти ведомств в России, включая ФСБ и ГРУ.Российские диппредставительства в Америке под ударом. Отсюда, из посольства России в Вашингтоне и из генконсульства в Сан-Франциско по предписанию Обамы высылают 35 наших дипломатов в течение 72 часов. Это беспрецедентный демарш.Вокруг российского посольства, увешанного американскими камерами наблюдения, выставились телевизионные камеры американских каналов, съемочные группы других стран, постоянно работающих в столице США. Российских дипломатов выдворяют демонстративно, когда весь официальный Вашингтон, включая Обаму на каникулах, и по сути прямо перед Новым годом — крайний срок их пребывания 1 января."Все их аккредитации будут аннулированы, то есть они останутся без дипломатического иммунитета, они станут персонами-нон грата, и потому обязаны будут покинуть страну", — заявил представитель Белого дома Эрик Шульц.35 российских сотрудников дипмиссии американские СМИ сразу стали называть российскими шпионами — оперативниками. А принадлежащие дипмиссии здания в репортажах обросли зловещими эпитетами.Президент также закрывает два российских объекта в Мэриленде и Нью-Йорке, который, по утверждению Вашингтона, использовались для целей разведки.То, что называют разведывательными сооружениями, которые решил закрыть Обама, в действительности дома отдыха в пригороде Вашингтона и Нью-Йорка. Там, среди прочего, располагаются детские летние лагеря.Теперь Обама вешает на все это замок, в том числе из-за того, что американских дипломатов в Москве якобы притесняют. Как писал The Washington Post, их преследуют, а кто-то якобы нагадил американцу дома на ковер. Как так вышло — не уточняется.Но у администрации Обамы четкое видение ситуации. За будто бы организованную Кремлем хакерскую атаку под американские санкции попали такие ведомства как ФСБ и ГРУ, глава которого Игорь Коробов теперь тоже в санкционном списке. Там же его заместители Игорь Костюков, Владимир Алексеев и Сергее Гизунов.В этом же листе оказались двое российских хакеров — Евгений Богачев — один из псевдонимов Lastik и Алексей Белан — его ник Fedyunya и Abyr Valgov. Правда, его ФБР стало искать за взлом финансовых баз данных задолго до атак на демократов.На такой диковинный набор санкций зеркально ответить непросто, но по дипломатической линии реакция Москвы будет, похоже, симметричной."Такие действия сегодняшней администрации в Вашингтоне являются проявлением, к сожалению, непредсказуемой и, можно даже сказать, агрессивной внешней политики. Мы считаем, что такие решения действующей администрации, которой, кстати говоря, осталось работать три недели, преследуют две цели. Это окончательно испортить и без того лежащие на дне российско-американские отношения, а также, по всей видимости, нанести удар и по внешнеполитическим планам будущей администрации и избранного президента США. Впрочем, второй тезис является абсолютно внутренним делом США", — отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Трамп в заявлении отметил, что намерен встретиться с разведслужбами, выпустил заявление, что американцам нужно двигаться дальше."Даже те, кто поддерживает президента Обаму по большинству вопросов, говорят, что одна из причин того, что он сделал сегодня, это попытка заключить избранного президента Трампа в определенные рамки. Очень жаль, если мотивирующим фактором в данном случае была политика. Подобные действия уходящей администрации не вписываются в понятие "спокойной передачи власти в демократическом государстве", — заявила советник избранного президента США Киллиан Конвей.Как отметила старший советник Трампа, в последнее время Обама хочет выглядеть жестким как в отношении Израиля, так и в отношении России. Ведь времени на посту президента осталось всего 3 недели. Кстати, его указы, в том числе, по последним санкциям, Трамп при желании может так же легко отменить.Решение Барака Обамы по введению новых санкций против России, включая выдворение дипломатов, осудил третий по важности человек в государственной иерархии США — спикер Палаты представителей Конгресса США Пол Райан. В своем заявлении для печати он указал, что ограничительные меры — "наглядный пример неэффективной внешней политики администрации, в результате которой Америка стала слабее в глазах всего мира". Ну а политику в отношениях с Россией на протяжении последних восьми лет Райан назвал — провальной. Райан — республиканец, однопартиец избранного президента Дональда Трампа, который через три недели будет приведен к присяге. От того, насколько слаженно они будут работать вместе, во многом зависит успех или неудача всей политики США в ближайшие годы.Этим шагом Барак Обама унизил собственный народ. Так на своей странице в Facebook прокомментировала введение санкций против России официальный представитель МИДа Мария Захарова. По ее словам, нынешнее американское руководство — это не администрация, а группа внешнеполитических неудачников. Их поведение Захарова назвала "дурным спектаклем".Новые антироссийские санкции, объявленные властями США, направлены на подрыв российско- американских отношений и не останутся без ответа. Об этом говорится в сообщении пресс-службы российского посольства в Вашингтоне. Дипломаты также отметили, что обвинения в якобы имевшем место вмешательстве российских хакеров в выборы президента США являются абсолютно беспочвенными.