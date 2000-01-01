30.12 08:50 MIGnews.com

СМИ сообщили о первых российских контрсанкциях

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Американcкий телеканал CNN сообщает, что, по информации представителя американских властей, Россия сделала первые ответные шаги в связи с новыми американскими санкциями. По его данным, принято решение о закрытии в Москве англо-американской школы и прекращении допуска к дому отдыха американского посольства в Серебряном Бору.Источник отметил, что решение о закрытии англо-американской школы стало весьма осязаемым ответом на санкции, так как это учебное заведение посещают дети сотрудников диппредставительств США, Великобритании и Канады, сообщает "Интерфакс".Комментариев официальных представителей российских властей по поводу данной информации пока не поступало.Ранее сообщалось, что в рамках новых санкций в отношении России власти США объявили персонами нон-грата 35 российских дипломатов, а также закрыли российскому персоналу доступ в два расположенных на территории Соединенных Штатов комплекса отдыха, которыми владеет правительство России.