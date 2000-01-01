30.12 07:43 MIGnews.com

В МИДе России назвали речь Керри политической игрой

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Хотя в своей вчерашней речи, посвященной ближневосточному мирному урегулированию, госсекретарь США Джон Керри и изложил положения, которые разделяются "абсолютным большинством членов мирового сообщества", главное – не их повторение, а работа для их реализации.Такое заявление сделали в министерстве иностранных дел России 29 декабря."В данном контексте возникает законный вопрос, отчего именно сейчас, менее, чем за месяц до окончания полномочий нынешней администрации, в ней озаботились обнародованием своих ближневосточных соображений и отчего это не было сделано, к примеру, еще в 2014 году, когда инициированные Вашингтоном палестино-израильские переговоры зашли в тупик, с тем, чтобы иметь временной запас для осуществления своего видения", - поинтересовались в МИДе.Ввиду этого в ведомстве с сожалением констатировали то, что в Вашингтоне "не первый раз берут верх узкопартийные интересы"."Очевидно, что привнесение в ближневосточную повестку дня внутриамериканской политической борьбы едва ли может способствовать реализации благородной цели достижения всеобъемлющего палестино-израильского урегулирования. Прямо противоположная реакция самих сторон конфликта на выступление Госсекретаря США – наглядное тому подтверждение", - резонно подчеркивают в заявлении внешнеполитического ведомства РФ.