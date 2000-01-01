Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com






В МИДе России назвали речь Керри политической игрой | Фото: U.S. Department of State/Flickr30.12 07:43   MIGnews.com

В МИДе России назвали речь Керри политической игрой

Хотя в своей вчерашней речи, посвященной ближневосточному мирному урегулированию, госсекретарь США Джон Керри и изложил положения, которые разделяются "абсолютным большинством членов мирового сообщества", главное – не их повторение, а работа для их реализации.

Такое заявление сделали в министерстве иностранных дел России 29 декабря.

"В данном контексте возникает законный вопрос, отчего именно сейчас, менее, чем за месяц до окончания полномочий нынешней администрации, в ней озаботились обнародованием своих ближневосточных соображений и отчего это не было сделано, к примеру, еще в 2014 году, когда инициированные Вашингтоном палестино-израильские переговоры зашли в тупик, с тем, чтобы иметь временной запас для осуществления своего видения", - поинтересовались в МИДе.

Ввиду этого в ведомстве с сожалением констатировали то, что в Вашингтоне "не первый раз берут верх узкопартийные интересы".

"Очевидно, что привнесение в ближневосточную повестку дня внутриамериканской политической борьбы едва ли может способствовать реализации благородной цели достижения всеобъемлющего палестино-израильского урегулирования. Прямо противоположная реакция самих сторон конфликта на выступление Госсекретаря США – наглядное тому подтверждение", - резонно подчеркивают в заявлении внешнеполитического ведомства РФ.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
08:32
Американские сенаторы грозят РФ новыми санкциями
08:11
Бывший главный раввин признался, что брал огромные взятки
07:39
Трамп ознакомится с материалами о российском шпионаже
07:10
После Нового года против премьера начнут новое расследование
06:58
Замена тренера не помогла
06:44
Нетаниягу поздравляет с Новым годом по-русски. Видео  
05:15
Названы страны с самыми трудолюбивыми людьми
04:32
Домохозяйка обнаружила в унитазе ядовитую змею  
03:23
В Германии больше не будет "вегетарианских шницелей"
02:27
Собаки поехали в больницу с хозяином и не покидали его
01:12
Ученые раскрыли новые факты о сексе
23:45
41-летняя Ева Лонгория показала роскошную фигуру на пляже
22:12
Тель-Авив. Экстренная госпитализация посла России в Израиле
21:52
Агония Обамы: Реакция Госдумы на депортацию дипломатов
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100
Система Orphus