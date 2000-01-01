Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com






flickr 31.12 04:16   MIGnews.com

Президент Украины: Хакеры атаковали нас 6500 раз

Президент Украины Петр Порошенко заявил в пятницу, 30 декабря, на заседании Совета национальной безопасности, что хакеры пытались атаковать государственные учреждения 6500 раз за последние два месяца.

По его словам, за некоторыми из хакерских атак стоят службы безопасности России.

Ранее Соединенные Штаты объявили о высылке 35 российских дипломатов. Официальная причина — недавние хакерские атаки, которые в США приписывают России.

Детали уточняются.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
03:36
Киев: Украина обошла Россию в создании ракетного оружия
02:37
Как новогодние праздники влияют на мозг человека
01:19
Сандра Баллок отменила свадьбу
00:13
Названо самое полезное для пробежек время года
23:25
Китайский ФК хотел купить Роналду за 300 млн. евро
22:22
Власти Мали отказались принимать депортированых из Франции
21:49
Джабхат Фатех аль-Шам критикует мирное соглашение в Сирии
21:13
Вашингтон решил оставить заявление Путина без комментариев
20:57
Израиль предостерегает от поездок в Индию
20:30
Путин: Россия не опустится до кухонной дипломатии
20:18
Новогоднее поздравление депутата Ксении Светловой  
19:50
В убийстве посла Греции в Бразилии подозревают его жену
19:37
Трамп не планировал переговоры с президентом России
19:20
МИД РФ уточнил число высылаемых из США россиян
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100
Система Orphus