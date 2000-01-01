31.12 04:16 MIGnews.com
Президент Украины: Хакеры атаковали нас 6500 раз
Президент Украины Петр Порошенко заявил в пятницу, 30 декабря, на заседании Совета национальной безопасности, что хакеры пытались атаковать государственные учреждения 6500 раз за последние два месяца.
По его словам, за некоторыми из хакерских атак стоят службы безопасности России.
Ранее Соединенные Штаты объявили о высылке 35 российских дипломатов. Официальная причина — недавние хакерские атаки, которые в США приписывают России.
Детали уточняются.
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