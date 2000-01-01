31.12 04:16 MIGnews.com

Президент Украины: Хакеры атаковали нас 6500 раз

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Президент Украины Петр Порошенко заявил в пятницу, 30 декабря, на заседании Совета национальной безопасности, что хакеры пытались атаковать государственные учреждения 6500 раз за последние два месяца.По его словам, за некоторыми из хакерских атак стоят службы безопасности России.Ранее Соединенные Штаты объявили о высылке 35 российских дипломатов. Официальная причина — недавние хакерские атаки, которые в США приписывают России.Детали уточняются.