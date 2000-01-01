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Джабхат Фатех аль-Шам критикует мирное соглашение в Сирии 30.12 21:21   MIGnews.com

Джабхат Фатех аль-Шам критикует мирное соглашение в Сирии

Представитель террористической организации Джабхат Фатех аль-Шам, ранее имевшей название Фронт ан-Нусра, раскритиковал общенациональное и поддержанное Турцией и Россией соглашение о прекращении огня в Сирии в пятницу, 30 декабря, заявив, что политическое решение по этому соглашению будет "способствовать преступному режиму".

Террористическая организация, которая изменила свое название в июле, и заявила, что она разрывает связь с Аль-Каидой, осудила сделку за то, что в ней нет упоминания о судьбе президента Сирии Башара Асада.

"Решение состоит в том, чтобы свергнуть преступный режим в военном отношении", - сообщает организация в своем заявлении.
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