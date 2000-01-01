31.12 07:16 MIGnews.com

CNN: отказ Москвы от контрмер стал унижением для Обамы

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Сдержанная реакция российского президента на новые санкции со стороны США, отказ от контрмер и приглашение детей американских дипломатов на кремлевскую елку стали настоящим унижением для Обамы, считает бывшая глава московского бюро CNN и ведущий эксперт по России Джилл Догерти.По ее словам, российское руководство просто проигнорировало недружественные шаги Вашингтона, передает РИА Новости. Своим "удивительным" решением Москва показала, что действия уходящей администрации больше не имеют значения. Догерти полагает, что отсутствие жесткой ответной реакции также является сигналом для избранного президента: "Давайте забудем все это и начнем работать вместе".Сдержанность, проявленная Кремлем, является "страшным оскорблением" для Обамы и его команды, поскольку в ней прочитывается намек на политическое бессилие главы Белого дома, считает она.При этом, как отмечает CNN, даже члены действующей администрации признают, что Трамп "сможет изменить решение по санкциям", однако с их точки зрения, "это не слишком разумно".29 декабря, администрация президента США ввела новые санкции против руководства ГРУ и ФСБ. Из Штатов выслали 35 российских дипломатов вместе с семьями. Президент России Владимир Путин решил не давать симметричный ответ на действия администрации Обамы.