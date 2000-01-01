30.12 06:44 MIGnews.com

Нетаниягу поздравил русскоговорящих израильтян с Новым годом

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Несмотря на то, что Новый год на официальном уровне в Израиле не отмечается, премьер-министр Биньямин Нетаниягу приготовил символический подарок для всех русскоговорящих репатриантов и их детей - поздравление с наступающим праздником на русском языке.Видеоролик с поздравлениями опубликован на странице главы правительства в соцсети Facebook. Видео начинается с того, что группа русскоязычных израильтян - Семен, Евгений, Денис и София - сидит за столом и обсуждают опаздывающего гостя - друга одного из них - для начала празднования.Вдруг под нагнетающую музыку за стол подсаживает никто иной, а сам премьер-министр. "Добрый вечер, друзья", - сказал Биньямин Нетаниягу по-русски, от чего один из "русим" теряет сознание.После этого глава правительства на иврите обсуждает некоторые достижения израильтян в уходящем 2016 году и благодарит за "вклад на благо израильского общества и Государства Израиль". Затем снова переходит на русский и говорит "С Новым годом!" и "Поехали!".Стоит отметить, что ролик оказался очень популярен и за менее, чем за 6 часов, набрал около 400 тысяч просмотров.