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Вашингтон решил оставить заявление Путина без комментариев | Фото: Thinkstock30.12 21:13   MIGnews.com

Вашингтон решил оставить заявление Путина без комментариев

В Белом доме не стали комментировать решение президента РФ Владимира Путина не высылать дипломатов США из России в ответ на новые санкции.

" У нас нет ответа на эти российские объявления", – заявил ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Совета национальной безопасности США. В Госдепе также ответили, что добавить к этому нечего.

Ранее администрация президента США ввела новые санкции против руководства ГРУ и ФСБ. Из Штатов выслали 35 российских дипломатов вместе с семьями. Президент России Владимир Путин решил не давать симметричный ответ на действия администрации Обамы.
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