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Трамп не планировал переговоры с президентом России 30.12 19:37   MIGnews.com

Трамп не планировал переговоры с президентом России

Новоизбранный президент США Дональд Трамп не имеет непосредственных планов о переговорах с президентом России Владимиром Путиным касательно депортации из США российских дипломатов из-за "шпионажа и вмешательства в выборы президента США в ноябре", как сообщил пресс-секретарь Трампа в пятницу, 30 декабря.

"На данный момент ничего запланировано не было. Приоритетом сейчас для новоизбранного президента является получение обновленной информации на следующей неделе из разведывательного агентства", - сказал пресс-секретарь Шон Спайсер на ежедневном брифинге.

Ранее Вашингтон объявил о высылке 35 российских дипломатов. Официальная причина — недавние хакерские атаки, которые в США приписывают России.
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