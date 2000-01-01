30.12 19:37 MIGnews.com

Трамп не планировал переговоры с президентом России

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Новоизбранный президент США Дональд Трамп не имеет непосредственных планов о переговорах с президентом России Владимиром Путиным касательно депортации из США российских дипломатов из-за "шпионажа и вмешательства в выборы президента США в ноябре", как сообщил пресс-секретарь Трампа в пятницу, 30 декабря."На данный момент ничего запланировано не было. Приоритетом сейчас для новоизбранного президента является получение обновленной информации на следующей неделе из разведывательного агентства", - сказал пресс-секретарь Шон Спайсер на ежедневном брифинге.Ранее Вашингтон объявил о высылке 35 российских дипломатов. Официальная причина — недавние хакерские атаки, которые в США приписывают России.