30.12 18:20 MIGnews.com

Путин ждет инаугурации Трампа для совместной работы

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Президент России Владимир Путин надеется, что Москва и Вашингтон смогут предпринять реальные шаги по улучшению отношений после того, как новоизбранный президент США Дональд Трамп вступит в должность, как цитирует Кремль слова Путина в новогоднем поздравительном сообщении Трампу.Владимир Путин добавил, что позитивные сдвиги в отношениях между Россией и Соединенными Штатами будут взаимовыгодными.Напомним, что Путин заявил, что Россия не будет высылать американских дипломатов в ответ на действия США. Глава РФ подчеркнул, что у России есть все основания для адекватного ответа. Действия уходящей администрации Белого дома он назвал "провокационными" и направленными на дальнейший подрыв отношений двух государств.Накануне президент США Барак Обама принял решение выслать 35 российских дипломатов из Вашингтона и Сан-Франциско. В Кремле ранее обещали дать адекватный ответ на действия Белого дома.