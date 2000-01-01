31.12 03:36 MIGnews.com

Киев: Украина обошла Россию в создании ракетного оружия

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Украина превзошла Россию в создании ракетного оружия, заявил глава комитета украинского парламента по вопросам нацбезопасности и обороны Сергей Пашинский.Он отметил, что Украина начала новые программы в сфере разработок ракетных вооружений."И я хочу проинформировать, что за год мы сделали уникальные вещи", – приводит РИА Новости его слова. Пашинский добавил, что "в России нет аналогов оружию, разработанному на Украине". Подробностей он не привел, однако отметил, что испытания нового ракетного оружия заканчиваются.