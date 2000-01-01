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flickr 30.12 16:21   MIGnews.com

Премьер Австралии: "Австралия - с Израилем"

Премьер-министр Австралии Малькольм Тернбулл осудил антиизраильскую резолюцию в своей речи в Центральной синагоге в Сиднее в пятницу, 30 декабря, как сообщает австралийское издание Jewish News.

Он охарактеризовал резолюцию как "глубоко тревожную для нашего сообщества" и "одностороннюю" и заверил, что "Австралия - с Израилем. Мы поддерживаем Израиль, единственную демократию на Ближнем Востоке ... Мы поддерживаем мирное урегулирование споров между Израилем и палестинцами ... мы поддерживаем решение о двух государствах так же, как это делает правительство Израиля".

Малькольм Тернбулл добавил, что мирному процессу "... не помогут односторонние резолюции, принятые на советах Организации Объединенных Наций или в другом месте, и именно поэтому Австралия не поддерживала, и не, поддерживает односторонние резолюции".

Премьер-министр Австралии подчеркнул, что "прежде всего, мы стоим плечом к плечу с Израилем в борьбе с террористами".
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