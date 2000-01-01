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kremlin.ru 30.12 20:30   MIGnews.com

Путин: Россия не опустится до кухонной дипломатии

Россия оставляет за собой право на ответ США, но не будет опускаться до уровня кухонной безответственной дипломатии, заявил президент РФ Владимир Путин, комментируя ситуацию с высылкой российских дипломатов. Дальнейшие шаги по восстановлению российско-американских отношений Москва будет выстраивать, исходя из политики администрации президента Дональда Трампа.

Высылку российских дипломатов из США президент назвал недружественными и провокационными шагами, направленными "на дальнейший подрыв российско-американских отношений", что противоречит интересам как россиян, так и американцев.

Путин заявил, что Россия не будет "создавать проблем для американских дипломатов". "Мы не будем запрещать их семьям и детям пользоваться привычными для них местами отдыха в новогодние праздники", — подчеркнул глава государства, пригласив детей американских дипломатов, аккредитованных в России, на новогоднюю и рождественскую елки в Кремль.

Накануне власти США предписали российским дипломатам покинуть США в течение 72 часов. В списке — 35 человек.
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