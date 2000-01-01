30.12 17:54 MIGnews.com

Путин: РФ не будет высылать американских дипломатов

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Россия не будет высылать американских дипломатов в ответ на действия США, заявил президент России Владимир Путин. Текст его заявления опубликован на официальном сайте Кремля.Глава государства подчеркнул, что у России есть все основания для адекватного ответа. Действия уходящей администрации Белого дома он назвал “провокационными” и направленными на дальнейший подрыв отношений двух государств.Тем не менее Москва не будет опускаться до уровня “кухонной” дипломатии, подчеркнул Путин. Он отметил, что все дальнейшие шаги по восстановлению отношений России и США Кремль будет выстраивать, исходя из политики нового американского лидера Дональда Трампа.Путин выразил сожаление, что администрация Обамы заканчивает свою работу подобным образом, тем не менее он поздравил его и его семью с наступающим Новым годом. Также российский лидер пригласил детей дипломатов из США, аккредитованных в России, на новогоднюю елку в Кремль и поздравил с наступающим праздником Дональда Трампа и всех американских граждан.Накануне президент США Барак Обама принял решение выслать 35 российских дипломатов из Вашингтона и Сан-Франциско. В Кремле ранее обещали дать адекватный ответ на действия Белого дома.