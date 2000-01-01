30.12 14:41 MIGnews.com

Путин подписал указ о выполнении санкций Совбеза ООН

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Президент России Владимир Путин подписал указ о мерах по выполнению резолюции Совбеза ООН об ограничениях в отношении КНДР, которые были приняты в ответ на проведение ею ракетно-ядерных испытаний. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.В указе есть перечень ограничений, которые Россия вводит в соответствии с резолюцией в отношении КНДР. Они касаются, в частности, ряда сделок с гражданами и юридическими лицами КНДР, в том числе по купле-продаже угля, железа, золота, топлива, материалов и технологий, которые могут использоваться для осуществления ядерной программы КНДР, фрахтования воздушных и морских судов.Ограничения касаются также находящихся в РФ финансовых активов, возможности открытия в РФ отделений и филиалов северокорейских банков.Утвержден и список предметов роскоши, которые запрещено вывозить из РФ в КНДР. В него вошли часы класса «люкс», яхты и плавсредства для отдыха, снегоходы, изделия из хрусталя, принадлежности для бильярда. инвентарь для занятия физкультурой и спортом, а также плавательные бассейны.Совбез ООН 30 ноября принял очередную резолюцию, ужесточающую режим санкций в отношении КНДР после проведенного Пхеньяном в сентябре пятого по счету ядерного испытания. Однако Северная Корея заявила, что продолжит наращивать “силы ядерного сдерживания”, пока сохраняется угроза со стороны США.