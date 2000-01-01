30.12 14:36 MIGnews.com

"Канадский Трамп в юбке": перемещу посольство в Иерусалим

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На фоне принятия антиизраильской резолюции Совбеза ООН и порицания израильских поселений в Восточном Иерусалиме, Иудее и Самарии госсекретарем США Джоном Керри один из депутатов канадского парламента обещает переместить в Иерусалим посольство своей страны в Израиле, которые нынче расположено, как и многие другие, в Тель-Авиве.Такое заявление сделала бывший министр по правам женщин, а ныне - кандидат в лидеры Консервативной партии Канады Кэлли Лейтч."В связи с недавним голосованием в ООН и замечаниями Джона Керри Канада должна продемонстрировать Израилю свою поддержку. В качестве премьер-министра я перемещу канадское посольство в Израиле в Иерусалим", - написала Лейтч на своей официальной странице в соцсети Facebook.Кроме того, на странице также сказано, что Консервативная партия Канады выступает за демократию и в поддержку Израиля."В качестве лидера я буду отстаивать и укреплять особую связь между нашими народами", - заверила политик, которую за ее достаточно претензионные заявления в неофициальных кругах уже прозвали "канадским Трампом".Стоит отметить, что, чтобы выполнить свое обещание, Келли Лейтч будет недостаточно стать председательницей канадских консерваторов. Ныне в Канаде правят либералы, поэтому ей придется победить еще и на парламентских выборах.