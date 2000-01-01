30.12 16:59 MIGnews.com

Захарова опровергла закрытие англо-американской школы

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в Facebookопровергла закрытие англо-американской школы в Москве.Ранее телеканал CNN сообщил, что учебное заведение, куда ходили дети сотрудников посольств США, Великобритании и Канады, закрыто в качестве ответных мер на новые санкции в отношении России.Захарова заявила, что официальные лица США «анонимно пробрифинговали» СМИ данной ответной мере Москвы.“Это ложь. Видимо, Белый дом совсем обезумел и начал придумывать санкции против своих же собственных детей”, - отметила она.В четверг власти США ввели новые санкции в отношении ФСБ, ГРУ, ряда компаний и должностных лиц, обвинив их во «вмешательстве в выборы». 35 российских дипломатов объявлены персонами нон грата и должны покинуть США в течение 72 часов.