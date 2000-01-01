30.12 14:33 MIGnews.com

Посол России поздравил израильтян с Новым годом

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Пресс-служба Посольства России в Израиле поздравила израильтян с наступающим Новым годом. Поздравление было опубликовано в виде пресс-релиза посла России в Израиле Александра Шеина."Уважаемые израильтяне,Дорогие соотечественники,Сердечно поздравляю всех вас с Новым Годом!2016 год был особенным для российско-израильских отношений. Мы отметили 25-летие их восстановления. Достигли беспрецедентного уровня взаимопонимания и сотрудничества во многих приоритетных областях, особенно в обеспечении безопасности в регионе. Начали осваивать новые направления, в том числе в экономике.Убежден, что в наступающем году есть все возможности для еще большего наращивания взаимовыгодного и плодотворного сотрудничества на благо российского и израильского народов.Счастливого и успешного Нового года! Здоровья, достатка, безопасности и всего наилучшего! Шана това!" - сказано в заявлении дипломата.