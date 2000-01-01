Посол России поздравил израильтян с Новым годом

Пресс-служба Посольства России в Израиле поздравила израильтян с наступающим Новым годом. Поздравление было опубликовано в виде пресс-релиза посла России в Израиле Александра Шеина.
"Уважаемые израильтяне,
Дорогие соотечественники,
Сердечно поздравляю всех вас с Новым Годом!
2016 год был особенным для российско-израильских отношений. Мы отметили 25-летие их восстановления. Достигли беспрецедентного уровня взаимопонимания и сотрудничества во многих приоритетных областях, особенно в обеспечении безопасности в регионе. Начали осваивать новые направления, в том числе в экономике.
Убежден, что в наступающем году есть все возможности для еще большего наращивания взаимовыгодного и плодотворного сотрудничества на благо российского и израильского народов.
Счастливого и успешного Нового года! Здоровья, достатка, безопасности и всего наилучшего! Шана това!" - сказано в заявлении дипломата.