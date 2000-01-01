30.12 15:07 MIGnews.com

Генсек НАТО заявил о необходимости диалога с Россией

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НАТО не видит со стороны России угрозы для стран-участниц альянса, заявил генсек Йенс Столтенберг.“Россия является нашим соседом и останется нашим соседом, поэтому мы стараемся поддерживать диалог и стремимся к деэскалации”, – сказал он в интервью DPA.Когда у Столтенберга спросили, кто, по его мнению, будет представлять большую опасность для альянса в 2017 году – Россия или террористическая организация “Исламское государство” (запрещена в РФ), он заявил, что не видит смысла в таком сравнении и отметил, что цель альянса – “разбить и уничтожить ИГ”.Глава НАТО также выразил мнение о необходимости разговора с россиянами. “Нет противоречия между устрашением, защитой и диалогом. Разумеется, чтобы быть в состоянии общаться с Россией, мы должны говорить на одном языке”, – сказал Столтенберг, подчеркнув, что диалог становится важнее “во времена, которые отличает множество конфликтов”.