Генсек НАТО заявил о необходимости диалога с Россией
НАТО не видит со стороны России угрозы для стран-участниц альянса, заявил генсек Йенс Столтенберг.
“Россия является нашим соседом и останется нашим соседом, поэтому мы стараемся поддерживать диалог и стремимся к деэскалации”, – сказал он в интервью DPA.
Когда у Столтенберга спросили, кто, по его мнению, будет представлять большую опасность для альянса в 2017 году – Россия или террористическая организация “Исламское государство” (запрещена в РФ), он заявил, что не видит смысла в таком сравнении и отметил, что цель альянса – “разбить и уничтожить ИГ”.
Глава НАТО также выразил мнение о необходимости разговора с россиянами. “Нет противоречия между устрашением, защитой и диалогом. Разумеется, чтобы быть в состоянии общаться с Россией, мы должны говорить на одном языке”, – сказал Столтенберг, подчеркнув, что диалог становится важнее “во времена, которые отличает множество конфликтов”.